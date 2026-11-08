فرمانده انتظامی پردیس از شناسایی و بازداشت سارق حرفه‌ای لوازم داخل خودرو و کشف ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجتبی سهرابی‌منش در تشریح جزئیات پرونده دستگیری سارق محتویات خودرو گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و اقلام داخلی خودرو در سطح حوزه استحفاظی پردیس، موضوع شناسایی و بازداشت عامل این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار عوامل کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از پایش‌های اطلاعاتی، بررسی شیوه‌های نوین پلیسی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند رد متهم را در سطح منطقه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه او را بازداشت کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با اشاره به اینکه در جریان بازرسی از محل دستگیری این فرد، مقادیری اموال مسروقه کشف و پس از شناسایی به مالباختگان تحویل شد، تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس و مواجهه با مستندات به ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد که پرونده قانونی آن برای سیر مراحل قضائی تشکیل شد.

سهرابی‌منش در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و تجهیز خودرو‌ها به ابزار‌های بازدارنده، از بروز چنین جرایمی پیشگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.