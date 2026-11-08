تیم فوتسال دختران کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های المپیک جوانان داکار، با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ونزوئلا بازی را واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دختران فوتسال کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، امروز یکشنبه ۱۷ آبان به مصاف ونزوئلا رفتند. این دیدار در وقت قانونی با تساوی دو بر دو به پایان رسید تا سرنوشت تیم صعودکننده به فینال در وقت‌های اضافه مشخص شود.

جوانان ایران در شرایطی که با دو گل از حریف خود عقب بودند، با جنگندگی و روحیه‌ای مثال‌زدنی به بازی برگشتند و موفق شدند نتیجه را به تساوی بکشانند. حدیث یاری هر دو گل ایران را به ثمر رساند، اما در وقت‌های اضافه ونزوئلا بار دیگر به گل رسید و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.

تیم فوتسال دختران ایران در ادامه بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در دیدار رده‌بندی به مصاف بازنده مسابقه اوکراین و ایتالیا خواهد رفت.