به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سیلاب و بالاآمدن آب رودخانه‌ها و برف در ارتفاعات از پیامد‌های فعالیت این سامانه است.

کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت بروز سیلاب از راندن در جاده با حدود سی سانتیمتر آب خودداری کنند.

عبور از پل‌هایی که سیلاب از روی آن در حال عبور است به سبب احتمال شکستن پایه پل‌ها ممنوع است.

ورزش دوستان و طبیعت گردان از رفتن به مناطق کوهستانی تا سه شنبه خودداری کنند و هنگام صاعقه از نزدیک شدن به درخت‌ها بپرهیزند.