به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی در جلسه شورای اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر ضرورت خدمت رسانی به جامعه هدف به ویژه خانواده شهدا وجانبازان جنگ‌های اخیر گفت: سرکشی از خانواده شهدا و جانبازان و تکریم و گره گشایی ازمشکلات آنان با سعه صدر مورد توجه قرار گیرد.

شهیدی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز در این جلسه مسکن و اشتغال را از مهمترین مطالبات جامعه ایثارگری دانست و گفت: انعقاد قرارداد با مراکز درمانی و داروخانه‌ها برای تسهیل در امور درمان و تهیه پرونده در کمیسیون پزشکی برای ۴۰۰ نفر از مجروحین جنگ‌های اخیر از مهمترین اقدامات انجام شده بوده است.

در این جلسه روسای ادارات بنیاد شهید شهرستان‌ها هم به بیان مشکلات و برنامه‌های در دست اقدام برای رسیدگی به مطالبات جامعه ایثارگری پرداختند.