فرمانده انتظامی دماوند از شناسایی و جمع‌آوری مقادیر قابل توجهی سیگار و تنباکوی قاچاق در جریان عملیات بازرسی مأموران پلیس از واحدهای صنفی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی در تشریح جزئیات پرونده کشف کالای دخانی قاچاق در دماوند گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دماوند بازرسی از اصناف را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها افزود: مأموران پس از بررسی دقیق واحد‌های صنفی مورد نظر، موفق شدند ۳۰۰۰ نخ سیگار و ۳۳ بسته تنباکوی قاچاق را کشف و جمع‌آوری کنند.

فرمانده انتظامی دماوند با تأکید بر اینکه قاچاق کالا آسیب جدی به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌کند، تصریح کرد: مبارزه قاطع با این پدیده از اولویت‌های اصلی پلیس به شمار می‌رود و پرونده متهم دستگیرشده نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

ملکی در پایان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت سودجویان و قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.