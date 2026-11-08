بارش باران که از صبح امروز در شمال و غرب و مرکز استان آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

در اردکان فارس ، بی وقفه باران می‌بارد

در اردکان فارس ، بی وقفه باران می‌بارد





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سامانه بارشی که از صبح امروز فعالیتش را در استان فارس آغاز کرده، برخی مناطق را در برگرفته است.

براساس اعلام هواشناسی تا ساعت ۱۶ امروز، سپیدان با ۶۰ میلی متر بیشترین میزان بارش را داشته است.

پس از آن سده با ۲۴ میلی متر، درود زن با ۲۳، نوراّباد ممسنی با ۲۱، کازرون با ۱۹ و کوه چنار با ۱۲ میلی متر بیشترین بارش‌ها را داشته‌اند.

در شیراز هم تا عصر امروز ۱۰ ملی متر باران باریده است.