مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان از صدور ۱۷ هزار و ۹۵۸ فقره کارت هوشمند سوخت در نواحی آبادان، خرمشهر، ماهشهر و امیدیه از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد بنی‌سعید گفت: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، با درخواست مالکان خودروها، ۱۷ هزار و ۹۵۸ فقره کارت هوشمند سوخت صادر شده است.

وی با اشاره به نقش کارت هوشمند سوخت در اجرای نظام سهمیه‌بندی بنزین و نفت‌گاز افزود: این خدمات با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و بهبود روند ارائه خدمات به مالکان خودروها در نواحی مرکزی آبادان، خرمشهر، ماهشهر و امیدیه انجام شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: مالکان خودرو برای ثبت درخواست کارت سوخت المثنی و کارت سوخت خودروهای نوشماره می‌توانند به سامانه صدور کارت هوشمند سوخت به نشانی Fcs.niopdc.ir مراجعه کنند.