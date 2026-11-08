آیت‌الله ناصری در همایش تجلیل از خادمان و ذاکران حسینی یزد، معنویت و محبت اهل‌بیت (ع) را از سرمایه‌های بزرگ ملت ایران دانست و بر ضرورت پاسداشت این فرهنگ ارزشمند تأکید کرد.

امام جمعه یزد: عظمت و اقتدار ایران ریشه در عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) دارد

امام جمعه یزد: عظمت و اقتدار ایران ریشه در عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، در همایش تجلیل از خادمان و ذاکران حسینی یزد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت برپایی و احیای مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) و انتقال فرهنگ حسینی به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهتمام رهبر شهید به برگزاری مجالس عزاداری در ایام فاطمیه اظهار کرد: رهبر شهید ما هر سال در این ایام مجلس عزاداری برپا می‌کردند و همواره بر ضرورت برگزاری و احیای مجالس سوگواری اهل‌بیت (ع) سفارش داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به جایگاه والای فرهنگ عاشورا در هویت و اقتدار ملت ایران افزود: امام خمینی (ره) می‌فرمودند «هرچه داریم از امام حسین (ع) داریم». عظمت و بزرگی ایران نیز ریشه در همین معنویت، ایمان و عشق و ارادت عمیق مردم به اهل‌بیت (ع) دارد؛ سرمایه‌ای ارزشمند که نظیر آن را در کمتر جایی می‌توان مشاهده کرد.

آیت‌الله ناصری با قدردانی از تلاش خادمان و ذاکران حسینی تصریح کرد: شما در مسیر یاد خدا و خدمت به امام حسین (ع) قدم برمی‌دارید و باید قدر این نعمت بزرگ را بدانید و از خداوند بخواهید که همواره توفیق ماندن در این مسیر نورانی را به شما عطا کند.

وی با تأکید بر ضرورت اخلاص در فعالیت‌های دینی و فرهنگی خاطرنشان کرد: سرلوحه کار و فعالیت همه ما باید حرکت در مسیر خداوند و جلب رضایت الهی باشد؛ خدایی که سرچشمه همه خوبی‌ها و کمالات است. نباید در کار‌ها و نیت‌های خود، غیر خدا را دخالت دهیم و باید تمام تلاشمان برای رضای پروردگار باشد.

امام‌جمعه یزد با اشاره به سیره حضرت سیدالشهدا (ع) گفت: امام حسین (ع) هر آنچه در اختیار داشت، در راه رضای خداوند تقدیم کرد و این بزرگ‌ترین درس برای همه ماست. باید به حسینی بودن خود افتخار کنیم؛ چراکه امام حسین (ع) انسان را به عزت، سربلندی و قرب الهی می‌رساند.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت هیئت‌های مذهبی در تربیت نسل آینده اظهار کرد: نباید نسبت به فرزندان و نسل جوان بی‌تفاوت باشیم؛ باید آنان را به مجالس عزاداری و هیئت‌های حسینی دعوت کنیم و زمینه تربیت حسینی آنان را فراهم سازیم. باید تلاش کنیم نسل جوان با فرهنگ اهل‌بیت (ع) آشنا شود و این مسیر نورانی را ادامه دهد تا در آینده جای خادمان و عزاداران امروز در هیئت‌ها و مجالس حسینی خالی نماند.