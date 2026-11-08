حملات سایبری در نقاط مختلف جهان، این بار سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌ها، زیرساخت‌های مالی و سامانه‌های هشدار عمومی را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که از گسترش تهدیدهای دیجیتال علیه زندگی روزمره مردم حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش روزنامه گاردین، مجموعه‌ای از حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، سامانه‌های مالی و سیستم‌های هشدار عمومی در نقاط مختلف جهان، نگرانی‌ها درباره گسترش تهدید‌های دیجیتال را افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مهاجمان سایبری با بهره‌گیری از آسیب‌پذیری تجهیزات متصل به اینترنت، علاوه بر سرقت اطلاعات و دارایی‌های مالی، به دنبال ایجاد اختلال در خدمات عمومی و زیرساخت‌های حساس هستند.

یکی از موارد مطرح‌شده در این گزارش، حمله به سیستم‌های سرمایشی و یخچال‌های هوشمند فروشگاه‌ها در چند کشور اروپایی است. در جریان این حملات، برخی تجهیزات سرمایشی دچار اختلال شده و افزایش غیرعادی دما در تعدادی از فروشگاه‌ها، نگرانی‌هایی درباره سلامت و نگهداری مواد غذایی ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، مشکلات مشابهی در کشور‌هایی از جمله بلژیک، استونی، ایرلند، فنلاند، لوکزامبورگ، هلند و سوئد مشاهده شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ضعف‌های امنیتی در تجهیزات قدیمی، استفاده از رمز‌های عبور پیش‌فرض و اتصال ناامن دستگاه‌ها به اینترنت می‌تواند از عوامل تسهیل‌کننده چنین حملاتی باشد.

در حادثه‌ای دیگر، سامانه هشدار اضطراری اوکراین هدف نفوذ سایبری قرار گرفت و پیام جعلی درباره وقوع حمله هسته‌ای برای برخی کاربران در کی‌یف ارسال شد. این اقدام بار دیگر نشان داد که حملات سایبری می‌توانند فراتر از سرقت اطلاعات، با هدف ایجاد ترس عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف اعتماد شهروندان به نهاد‌های رسمی انجام شوند.

گزارش همچنین به سرقت گسترده دارایی‌های دیجیتال از یک پلتفرم فعال در حوزه رمزارز‌ها اشاره می‌کند. این حادثه بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی در برابر حملات سایبری و ضرورت تقویت سازوکار‌های حفاظت از دارایی‌های دیجیتال را برجسته کرده است.

در همین حال، کارشناسان امنیت سایبری درباره نقش فزاینده هوش مصنوعی در تسهیل عملیات مجرمان سایبری هشدار داده‌اند. به گفته آنان، ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند فرایند شناسایی نقاط ضعف، تولید کد‌های مخرب و طراحی حملات هدفمند را برای مهاجمان سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کنند.

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، استفاده از تجهیزات قدیمی و فاقد به‌روزرسانی امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی است. بسیاری از این تجهیزات به دلیل ضعف در مدیریت دسترسی و استفاده از تنظیمات امنیتی پیش‌فرض، در برابر نفوذ آسیب‌پذیر هستند.

کارشناسان در عین حال درباره انتساب این حملات به دولت‌ها یا گروه‌های مشخص هشدار داده و تأکید کرده‌اند که شباهت روش‌های عملیاتی به‌تنهایی برای اثبات هویت مهاجمان کافی نیست.

در مجموع، این تحولات نشان می‌دهد تهدید‌های سایبری به‌تدریج از فضای محدود شبکه‌های رایانه‌ای فراتر رفته و حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، خدمات عمومی، نظام مالی و امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. موضوعی که ضرورت سرمایه‌گذاری در امنیت زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با حملات سایبری را بیش از گذشته برجسته می‌کند.