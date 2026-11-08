به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، چند خبر کوتاه و متنوع در بسته اخبار کوتاه گنجانده شده است.

افزایش اعتبارات عمرانی آستانه‌اشرفیه

فرماندار آستانه اشرفیه در نشست کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان گفت: اعتبارات عمرانی این شهرستان امسال با ۳۱ درصد رشد به ۱۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

نماینده آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از تخصیص اعتبارات جدید از محل منابع ارزش افزوده برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خبر داد.

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افتتاح طرح انتقال آب‌های سطحی در باقر محله تولمشهر

این طرح باهدف هدایت آب‌های سطحی وجلوگیری از آبگرفتگی معابر به بهره برداری رسیده است.

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آغاز برداشت پاچ باقلا در صومعه‌سرا

مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا گفت: پیش بینی می‌شود کشاورزان این شهرستان امسال هزار و ۵۰۰ تن پاچ باقلا به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان برداشت و روانه بازار کنند.

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افتتاح رویداد گیلدخت در املش

مسئول بسیج جامعه زنان گفت: در این رویداد فرهنگی، لباس‌های محلی و پوشش‌های اصیل گیلانی به نمایش گذاشته شده است وقرار است آثار برتر به مرحله استانی ارسال شود.

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دیدار جمعی از مسئولان با خانواده شهید والامقام زادلاهیجی در لنگرود

در این دیدار بر تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن تاکید شد. شهید امیر زادلاهیجی سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی غرب کشور به شهادت رسیده است.

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جمعی از مسئولان اطاقور هم با خانواده شهید والامقام کوزه‌گر از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار و گفت‌و‌گو کردند. شهید مجتبی کوزه‌گر در حمله آمریکایی-صهیونیستی در تهران به شهادت رسیده است.