فرمانده انتظامی بابل از شناسایی و دستگیری قاتل و کشف راز جسد سوخته با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل در تشریح این خبر گفت: در پی کشف جسد یک خانم در حاشیه جاده قدیم بابل ـ آمل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بابل با انجام بررسی‌های تخصصی، اقدامات فنی و بهره‌گیری از شگرد‌های نوین پلیسی، موفق شدند هویت قاتل را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم مردی ۵۱ ساله بوده که در یکی از شهرستان‌های استان، خانمی ۵۰ ساله را به قتل رسانده و سپس جسد وی را در حاشیه جاده در مجاورت زباله‌های در حال سوختن رها کرده است که در ادامه جسد نیز دچار حریق شده بود.

سرهنگ عزیزی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، متهم دستگیر شد و در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی در پایان با اشاره به تکمیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت، پیگیری جرائم و برخورد قانونی با مجرمان را در دستور کار دارد.