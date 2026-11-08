محسن بشنیجی، کشتی‌گیر و مربی نیشابوری به عنوان مربی تیم ملی کشتی دانش آموزی در مسابقات ژیمنازیاد برزیل انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیشابور، گفت: محسن بشنیجی، از همکاران حوزه تربیت‌بدنی آموزشگاه‌های نیشابور، به‌عنوان مربی تیم ملی کشتی دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مسابقات ژیمنازیاد در کشور برزیل انتخاب شد.

حیدری افزود: این انتخاب شایسته، حاصل سال‌ها تلاش، تجربه، تعهد حرفه‌ای و دانش فنی ایشان در عرصه کشتی و ورزش دانش‌آموزی است و افتخاری ارزشمند برای مجموعه آموزش‌وپرورش نیشابور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بی‌تردید حضور ایشان در این رویداد بین‌المللی، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربیات و بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی در مسیر آماده‌سازی و هدایت استعداد‌های کشتی دانش‌آموزی کشور، خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیشابور، در پایان تصریح کرد: این موفقیت ارزشمند را تبریک و برای تیم ملی کشتی دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، در این رقابت‌ها آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.