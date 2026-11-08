معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان از امدادرسانی به ۲۱۸ خانوار شامل ۸۲۹ نفر در ۱۰ شهرستان استان در پی بارندگی‌های روز‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن منصوری گفت: با آغاز بارندگی‌ها، ۱۰ شهرستان استان دچار آب‌گرفتگی شدند و نیروهای امدادی هلال‌احمر برای کمک به خانوارهای آسیب‌دیده وارد عمل شدند.

وی افزود: برای امدادرسانی به مناطق متأثر از بارندگی، ۴۵ تیم عملیاتی با مشارکت ۱۸۰ نجاتگر و ۳۶ دستگاه خودروی امدادی به کارگیری شدند.

منصوری با اشاره به ارزیابی ۳۵ روستای متأثر از بارندگی گفت: آب به ۴۰ واحد مسکونی وارد شده و عملیات تخلیه آب از این منازل در حال انجام است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان همچنین از راه‌اندازی دو اردوگاه اسکان اضطراری در مصلا و سالن ورزشی شهرستان ایذه خبر داد و افزود: این اردوگاه‌ها برای اسکان احتمالی خانوارهای آسیب‌دیده از بارندگی آماده شده‌اند.

وی با اشاره به وقوع یک مورد فوتی بر اثر اصابت صاعقه در منطقه باغملک اظهار کرد: نیروهای هلال‌احمر همچنین ۱۰ دستگاه خودروی گرفتار در سیلاب را رهاسازی و سرنشینان آن‌ها را امدادرسانی کردند.

منصوری با بیان اینکه نیروهای هلال‌احمر در سراسر استان در آماده‌باش کامل قرار دارند، گفت: سه تیم واکنش سریع نیز در اهواز مستقر شده‌اند.

وی از شهروندان خواست هنگام بارندگی از حضور در مسیل‌ها، مناطق سیل‌گیر و نقاط مرتفع که احتمال برخورد صاعقه وجود دارد، خودداری کنند.