رییس پلیس راهور استان گلستان با اشاره به بارندگی شدید در نقاط مختلف استان گفت: حتما رانندگان توصیه های ایمنی در هنگام سیل و آبگرفتگی را رعایت کنند و از تردد در کنار رودخانه و مسیل ها بپرهیزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ قاسم قوام اظهار کرد: با توجه به پدیده ال نینو و اعلام هشدار هواشناسی و ادامه این پدیده تا بعدازظهر سه شنبه، در زمان بارندگی، دید رانندگان کمتر از ۵۰ درصد می‌شود که بر این اساس می‌طلبد رانندگان از سفر‌های درون شهری و برون شهری پرهیز کنند.

او با بیان اینکه حتما با سرعت مطمئنه رانندگی شود افزود: رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی نکته مهمی است که باید با حواس جمع و با آرامش رانندگی انجام شود.

سرهنگ قوام ادامه داد: دمای هوا طی این مدت کاهش می‌یابد و لازم است حتما در داخل خودرو تجهیزات زمستانه فراهم و باک بنزین پر باشد.

رئیس پلیس راهور استان تاکید کرد: شهروندان به هیچ وجه در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد نکنند.