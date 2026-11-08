

آقای قنبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همچنین افزود: به زودی شاهد نهایی شدن قرارداد راه‌آهن رشت – آستارا، در تکمیل راهگذر ریلی شمال–جنوب خواهیم بود.

وی همچنین تصریح کرد: قدم‌های نهایی برای این موضوع برداشته شده و مجوزهای لازم هم صادر شده است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در تشریح سیزدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع روابط تجاری با سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: در این نشست عملکرد دستگاه‌ها و کمیته های مربوط با فعالیت این سازمان همکاری اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

قنبری با بیان اینکه نشست های متعددی در سال جاری در سطح وزرا و در سطوح مسئولان دستگاه‌ها و کارشناسان با موضوع مبادلات تجاری با اکو برگزار شده، از برگزاری دو نشست در سطح وزرا و سران اکو در پاکستان و تهران در آینده نزدیک خبر داد.

وی، موضوع لجستیک، ترانزیت و حمل و نقل را در روابط تجاری کشورهای عضو اکو با توجه به همسایگی کشورهای عضو، حائز اهمیت دانست و افزود: بخش قابل توجهی از کرویدورهای ارتباطی در حوزه این کشورها واقع شده اند و همکاری های چند جانبه می تواند باعث افزایش روابط تجاری کشورهای عضو شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: ۵ کشور عضو آسیای مرکزی و همچنین افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان عضو این سازمان هستند و ایران نقش حلقه واسط بین این کشورها را در حوزه اکو ایفا می کند.

قنبری با بیان اینکه برنامه سالانه اکو در حال تدوین است، تصریج کرد: نیازمند هماهنگی بیشتر داخلی در تعاملات با حوزه اکو هستیم و در این مسیر باید با آسیب شناسی دقیق، نسبت به رفع موانعی که باعث ناهماهنگی می شود، اقدام کرد.