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دو هزارو ۶۰۰ هکتار از اراضی شهرستان تربت جام خراسان رضوی در سال زراعی جاری، به زیر کشت محصول استراتژیک ذرت علوفهای رفته که منجر به برداشت ۱۲۴ هزار تُن محصول با کیفیت بالا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربتجام با تأکید بر نقش حیاتی این محصول در اقتصاد منطقه تصریحکرد: تربتجام یکی از قطبهای دامپروری است و تولید ذرت علوفهای در داخل شهرستان، نیاز اصلی واحدهای دامداری و گاوداری را تأمین کرده و وابستگی به نهادههای وارداتی از سایر مناطق را کاهش میدهد.
محمد دوستخواه احمدی، افزود: استفاده از تجهیزات مکانیزه در عملیات برداشت، ضایعات محصول را به حداقل رسانده و انتقال آن به سیلوها و واحدهای دامی را با بالاترین کیفیت ممکن میسر ساخته است. علاوه بر این، بهکارگیری سامانههای نوین آبیاری (تیپ و بارانی) منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح و مدیریت بهینه منابع آب شده است.