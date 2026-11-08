به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت‌جام با تأکید بر نقش حیاتی این محصول در اقتصاد منطقه تصریح‌کرد: تربت‌جام یکی از قطب‌های دام‌پروری است و تولید ذرت علوفه‌ای در داخل شهرستان، نیاز اصلی واحد‌های دامداری و گاوداری را تأمین کرده و وابستگی به نهاده‌های وارداتی از سایر مناطق را کاهش می‌دهد.

محمد دوستخواه احمدی، افزود: استفاده از تجهیزات مکانیزه در عملیات برداشت، ضایعات محصول را به حداقل رسانده و انتقال آن به سیلو‌ها و واحد‌های دامی را با بالاترین کیفیت ممکن میسر ساخته است. علاوه بر این، به‌کارگیری سامانه‌های نوین آبیاری (تیپ و بارانی) منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح و مدیریت بهینه منابع آب شده است.