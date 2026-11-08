

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ هادی کیان مهرگفت:در اجرای طرح‌های مبارزه با مخلان اقتصادی و صیانت از معیشت شهروندان، مأموران پلیس امنیت عمومی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی یک انبار ذخیره ی غیرمجاز اقلام اساسی را در یکی از روستاهای حاشیه ی این شهرستان شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: مأموران انتظامی این شهرستان پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی در بازرسی از این انبار، بیش از ۷۰۰ تن سیب‌زمینی احتکار شده را کشف کردند که اقلام کشف شده برای سیر مراحل قانونی ، تحویل مراجع قانونی شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی و مقابله با احتکار و سودجویی تأکید کرد: پلیس لرستان با افراد که کالاهای اساسی را احتکار می کنند برخورد قانونی خواهد کرد.