به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سهیل مطوریان‌پور گفت: این دستگاه‌ها در جریان پایش و کنترل مستمر شبکه برق و با همکاری واحد حراست مدیریت توزیع برق، نیروی انتظامی و دادستانی شناسایی و ضبط شدند.

وی با تأکید بر نقش مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز افزود: فعالیت این دستگاه‌ها به شبکه برق آسیب می‌زند و مشترکان خانگی و صنعتی ساکن در اطراف این مراکز، از نخستین افرادی هستند که از پیامدهای آن متضرر می‌شوند.

مدیر توزیع برق خرمشهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت ماینرهای غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

مطوریان‌پور تأکید کرد: شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز و برخورد با استفاده‌کنندگان غیرقانونی از برق همچنان ادامه دارد.