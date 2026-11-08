رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: آزمون سراسری قرآن و عترت باحضور ۳ هزار و ۶۰۰ نفر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حمید صمدی با اشاره به برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت افزود: این آزمون از جمله برنامه‌های ملی در حوزه ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی است که با هدف تقویت ارتباط اقشار مختلف جامعه با مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

وی شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر قرآنی را از دیگر رویکردهای آزمون سراسری قرآن و عترت دانست و ادامه داد: در این زمینه، توجه ویژه‌ای به گروه‌های سنی نوجوان و جوان وجود دارد تا استعدادهای قرآنی این گروه‌ها شناسایی و برای رشد و پرورش توانمندی‌های آنان زمینه‌سازی شود.

رئیس گروه قرآن و عترت ارشادخراسان رضوی درباره زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت نیز گفت: بخش کتبی این آزمون روز ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود و داوطلبانی که در بخش الکترونیکی حضور دارند، از یکم تا پنجم آذرماه فرصت شرکت در آزمون را دارند.

صمدی افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور سه هزار و ۶۰۰ شرکت‌کننده در سطح استان، ۲۱ حوزه امتحانی در شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.