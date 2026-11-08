مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان : از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۲۲۰ پرونده قضایی برای آتش‌سوزی مزارع در استان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمدجواد اشرفی با اعلام این خبر گفت: این پرونده‌ها با پیگیری‌های حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تشکیل و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی مزارع خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند، افزود: تخریب ساختار خاک، نابودی موجودات زنده و مفید، انتشار آلاینده‌های هوا و افزایش گازهای گلخانه‌ای از پیامدهای سوزاندن بقایای کشاورزی است که سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کند.

اشرفی با تأکید بر ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی و کشاورزی گفت: برخورد قانونی با متخلفان و معرفی عوامل آتش‌سوزی به مراجع قضایی از اولویت‌های این اداره‌کل است.

وی از کشاورزان خواست برای مدیریت کاه و کلش مزارع از روش‌های جایگزین و سازگار با محیط زیست، از جمله خرد کردن بقایای گیاهی و تبدیل آن به کمپوست استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین ازشهروندان خواست در صورت مشاهده آتش‌سوزی در مزارع، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ محیط زیست یا شماره ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش دهند.

اشرفی در پایان بر ضرورت همکاری کشاورزان، دستگاه‌های اجرایی و مردم برای حفاظت از خاک، هوای پاک و تنوع زیستی استان تأکید کرد.