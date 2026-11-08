

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نرگس دستیار گفت: از ۷ دانش آموز پایه یازدهم مدارس سمپادی گیلان که در المپیاد علمی تابستان امسال در رشته‌های مختلف شرکت کرده بودند آروین دانش آراسته مدال طلای ریاضی ، پارسا صالحی پور ماسوله مدال طلای المپیاد زیست شناسی ، مهراد عیدی مدال طلای المپیاد ادبی و امیر حسین عباسی مدال طلای المپیاد جغرافیا را کسب کردند.

وی هدف از برگزاری این المپیاد را شناسایی استعداد‌های برتر دانش آموزان در رشته‌های مختلف عنوان کرد و افزود: محمد صادق هدایتی توانست مدال نقره المپیاد نجوم، عطا بلنداختر مدال برنز المپیاد کامیپوتر و مهدی رادمنش مدال برنزالمپیاد ادبی را در این رقابت‌های کشوری کسب کند.

مدیرکل آموزش و پروش گیلان با تبریک موفقیت این دانش آموزان و آرزوی پیشرفت روز افزون برای آنها گفت: دانش آموزانی که مدال طلای این المپیاد را کسب کرده‌اند پس از یک دوره آموزشی و عضویت در تیم ملی راهی مسابقات جهانی خواهند شد.