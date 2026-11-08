سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت:: تمامی ۱۲ محور اصلی و ۲۱۰ محور روستایی مسدود، بازگشایی شده‌اند و ۴۰ راه روستایی باقی‌مانده نیز به زودی بازگشایی می‌شوند.

۱۲ محور اصلی و ۲۱۰ محور روستایی مسدود، بازگشایی شده‌اند

۱۲ محور اصلی و ۲۱۰ محور روستایی مسدود، بازگشایی شده‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اکنون ۱۸ هزار تیم عملیاتی در حال آماده باش هستند و ۸ هزار تیم پشتیبان نیز برای ورود به عملیات در صورت نیاز آمادگی دارند.

وی با اشاره به وضعیت سد‌ها پس از بارندگی‌ها، تصریح کرد: حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده و میزان پرشدگی سد‌های کشور به ۴۵ درصد رسیده است. دبی ورودی به سد دز به ۶۲۰۰ مترمکعب در ثانیه رسیده است. میزان بارش‌ها قابل توجه بوده و از جمله می‌توان به ۲۷۰ میلی‌متر در کوهرنگ، ۲۰۰ میلی‌متر در سپیددشت لرستان، ۱۷۰ میلی‌متر در فریدون‌شهر اصفهان و ۱۱۰ میلی‌متر در خمین اشاره کرد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره وضعیت راه‌ها ادامه داد: تمامی ۱۲ محور اصلی و ۲۱۰ محور روستایی مسدود، بازگشایی شده‌اند و ۴۰ راه روستایی باقی‌مانده نیز به زودی بازگشایی می‌شوند.

امید محترمی گفت: در پی ریزش و رانش کوه در ۶ نقطه از خط ریلی درود–اندیمشک، با اقدام به‌موقع ۳۴۰۰ مسافر با ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس بدون هیچ‌گونه آسیبی به مقاصد خود منتقل شدند.

وی افزود: از ۱۸۰ روستایی که دچار قطعی برق شده بودند، برق ۱۴۰ روستا وصل شده است. همچنین آب‌گرفتگی ۱۳۰ واحد مسکونی با تلاش نیرو‌های هلال‌احمر و آتش‌نشانی تخلیه شد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در این مدت، متأسفانه ۲ نفر از هموطنان بر اثر سیلاب و صاعقه جان باختند و ۴ نفر مصدوم شدند. در مجموع به ۱۶۰۰ نفر خدمات امدادی مستقیم ارائه شده است.

محترمی با اشاره به تداوم بارش‌ها و صدور هشدار قرمز دریایی برای سواحل شمالی تصریح کرد: هموطنان از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، سفر‌های غیرضروری، صعود به ارتفاعات و پناه گرفتن در زیر درختان به دلیل خطر صاعقه‌زدگی اکیداً خودداری کنند.