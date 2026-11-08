سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه و رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی، از برگزاری سومین اردوی تیم ملی شمشیربازی در سال ۱۴۰۵ به میزبانی مشهد خبر داد و گفت: این اردو از ۱۶ آبان ماه آغاز شده و به مدت هفت روز ادامه دارد و در این اردو ۵ ملی پوش کشورمان به همراه ۴ شمشیرباز خراسانی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یعقوبیان از برگزاری سومین اردوی تیم ملی در سال ۱۴۰۵ به میزبانی مشهد خبر داد و گفت: ملی‌پوشان ایران خود را برای حضور در مسابقات همبستگی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو آماده می‌کنند و امیدواریم با کسب مدال، خبر‌های خوبی برای مردم ایران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تیم ملی برای حضور در مسابقات همبستگی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای آماده می‌شود، تصریح کرد: این رقابت‌ها قرار است ۲۶ آبان‌ماه در شهر مسکو روسیه برگزار شود و تیم ایران با تمام توان برای حضور در این مسابقات و کسب نتیجه مطلوب آماده می‌شود.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه و رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی درباره کشور‌های حاضر در این رقابت‌ها گفت: ایران، چین، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان از جمله کشور‌هایی هستند که در این مسابقات حضور دارند و رقابت‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می شود.