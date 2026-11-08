به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر، علی دادگر، رئیس فدراسیون تیراندازی ایران، با رئیس و دبیر فدراسیون جهانی، رئیس و دبیر کنفدراسیون تیراندازی آسیا، رؤسا و مسئولان فدراسیون‌های ملی و همچنین نمایندگان شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و سلاح‌های ورزشی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با لوچیانو روسی، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی (ISSF) و شیخ سلمان الصباح، رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا از مهم‌ترین برنامه‌های بین‌المللی رئیس فدراسیون ایران بود. در این دیدارها، موضوع توسعه همکاری‌های مشترک، ارتقای جایگاه تیراندازی ایران در عرصه بین‌المللی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های آموزشی و فنی فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا و همچنین حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این رشته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دادگر همچنین با رؤسا و مسئولان فدراسیون‌های تیراندازی کشور‌های ژاپن، پرو، چین، ترکیه، هند، عمان، قطر و قزاقستان دیدار کرد. توسعه روابط دوجانبه، تبادل تجربیات، فراهم کردن زمینه برگزاری اردو‌های مشترک، همکاری‌های آموزشی و فنی و استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای ارتقای سطح تیراندازی از محور‌های این گفتگو‌ها بود.

دیدار با رئیس شرکت سوئیس ایکور و مدیر فروش کارخانه اسلحه‌سازی مورینی نیز از دیگر برنامه‌های رئیس فدراسیون ایران بود که در راستای بررسی ظرفیت‌های همکاری در زمینه تجهیزات و تسلیحات تخصصی تیراندازی انجام شد.

از دیگر برنامه‌های این سفر، حضور در ضیافت شام به دعوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر بود. در این نشست، سفارت ایران آمادگی خود را برای حمایت و همکاری با فدراسیون تیراندازی در زمینه برگزاری اردو‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی در قطر اعلام کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در فراهم‌سازی شرایط مناسب تمرینی برای ملی‌پوشان کشورمان مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین علی دادگر با دکتر قاسم احمدی لاشکی، سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در قطر، عراق، آفریقا و خاورمیانه دیدار و گفتگو کرد. در جریان این برنامه، جمعی از دانش‌آموزان ایرانی مقیم قطر به همراه خانواده‌هایشان با حضور در سالن برگزاری مسابقات قهرمانی جهان، ضمن تشویق ورزشکاران کشورمان، هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان در فینال تپانچه ۱۰ متر، از نزدیک با فضای رقابت‌های بین‌المللی و رشته تیراندازی آشنا شدند؛ اقدامی که در راستای معرفی این رشته ورزشی و ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی در نسل نوجوان ایرانی خارج از کشور صورت گرفت.

همچنین مقرر شد فرصت آموزش، استعدادیابی و برگزاری تمرینات توسط مریم طالبی، سرمربی ایرانی تیم ملی تفنگ قطر برای دانش‌آموزان دختر و پسر محصل در مدارس ایرانی در این کشور فراهم شود.

این دیدار‌ها و رایزنی‌ها در کنار حضور تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی جهان، فرصتی برای تقویت دیپلماسی ورزشی، گسترش تعاملات بین‌المللی و پیگیری زمینه‌های همکاری با نهاد‌های ورزشی و کشور‌های مختلف فراهم کرد.