در نیمه نخست امسال، ۸۰۰ پرونده مراقبت پیش از بارداری و ۱۸۶ پرونده مراقبت دوران بارداری در مهریز تشکیل شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کمیته بررسی مرگ نوزادان مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با حضور دکتر فلاحتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز و خانم دکتر حیدری، متخصص زنان و زایمان برگزار شد.

در این نشست، پرونده‌های مرتبط با مرگ نوزادان با هدف بررسی عوامل مؤثر، شناسایی نقاط قابل بهبود در ارائه خدمات سلامت و تقویت راهکار‌های پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در نیمه نخست سال جاری ۸۰۰ پرونده مراقبت پیش از بارداری و ۱۸۶ پرونده مراقبت دوران بارداری در شهرستان مهریز تشکیل شده است.

دکتر فلاحتی در این نشست بر ضرورت توسعه مراقبت‌های پیش از بارداری، شناسایی زودهنگام مادران دارای بارداری پرخطر، پیگیری مستمر وضعیت مادر و جنین و ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی تأکید کرد.

وی همچنین آموزش و آگاهی‌بخشی به مادران، انجام منظم مراقبت‌های دوران بارداری، تشخیص به‌موقع عوامل خطر، ارجاع سریع موارد نیازمند مراقبت تخصصی و تقویت هماهنگی میان پزشکان و ماما‌ها را از عوامل مهم در حفظ سلامت مادران و نوزادان دانست.

در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مصوبات کمیته و بهره‌گیری از نتایج بررسی پرونده‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات و کاهش عوامل خطر تهدیدکننده سلامت نوزادان تأکید شد.