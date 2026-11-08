بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، شهرستان پردیس در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرد که در میان ایستگاه‌های استان تهران، در رتبه سیزدهم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مدت، ایستگاه باغ گل با ثبت ۱۲۳ و ۶ دهم میلی‌متر بارش، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داد. اوشان با ۱۱۱ و ۶ دهم میلی‌متر در جایگاه دوم و پس‌قلعه با ۹۱ و ۶ دهم میلی‌متر در رتبه سوم قرار گرفتند.

همچنین جورد با ۶۵ و یک دهم میلی‌متر در رتبه پنجم، لواسان بزرگ با ۵۴ و ۶ دهم میلی‌متر در رتبه نهم و سربندان با ۴۸ میلی‌متر در رتبه یازدهم قرار گرفتند.

پس از پردیس نیز دماوند با ۴۱ و ۳ دهم میلی‌متر در رتبه چهاردهم، هرانده با ۳۷ و ۸ دهم میلی‌متر در رتبه پانزدهم و جابان با ۳۶ و ۷ دهم میلی‌متر در جایگاه شانزدهم استان قرار گرفتند.

بارش‌های پاییزی در شبانه‌روز گذشته، حال‌وهوای متفاوتی به شهرستان پردیس بخشیده و ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان را دوچندان کرده است.