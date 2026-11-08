به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: در اجرای طرح برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام می‌کنند، ماموران یگان امداد این فرماندهی هنگام گشت زنی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.

او بیان کرد: پس از توقف خودرو و در بازرسی به عمل آمده توسط ماموران، ۲ هزار کیلوگرم چوب جنگلی که فاقد هرگونه مجوز حمل بود، کشف شد.

سرهنگ مزارعی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: پلیس با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها به صورت قانونی برخورد می‌کند.