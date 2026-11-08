به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این نویسنده جوان با حضور در برنامه «کتاب هفته» شبکه خبر درباره روند فعالیت‌های ادبی خود و محور‌های آثارش توضیح داد.

پیگیری دغدغه‌های فرهنگی واجتماعی رهبر شهید انقلاب از جمله اهداف این نویسنده است.

مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

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- یکی از جدیدترین کتاب‌های شما «مردی که می‌خواست زنده بماند» نام دارد، این کتاب در چه قالبی منتشر شده و چه موضوعی را به صورت مشخص دنبال می‌کند؟

کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند»، یکی از چهار عنوان کتاب مجموعه آسمان دار‌ها است که به زندگی جمعی از فرماندهان شهید نیروی هوافضا می‌پردازد.

این کتاب‌ها به مجاهدت‌های شهید «امیرعلی حاجی زاده» و سه نفر از فرماندهان شهید رده‌های هوافضا، داود شیخیان، محمود باقری و محمدباقر طاهرپور اختصاص دارد.

ما در این کتاب‌ها سعی کرده‌ایم در قالب روایت‌های کوتاه، زندگی این فرماندهان و سبک و سیاق مدیریت سازمانی آنها را که باعث پیشرفت سازمان هوا فضا شده است به خواننده معرفی کنیم و آشنایی اولیه ایجاد کنیم.

- با توجه به وضعیت فعلی کشور چقدر لازم است که درباره قهرمان‌ها بیشتر بنویسیم و بدانیم؟

ما باید تلاش کنیم علاوه بر این که نشان می‌دهیم افرادی در کشور بوده‌اند که همواره در همه صحنه‌های جهاد ومبارزه شرکت می‌کردند، رمز به قدرت رسیدن ایران را از خلال زندگی و سرگذشت آنها به تصویر بکشیم.

- شما کتاب‌های زیادی در مورد شهدای هوا فضا نوشته‌اید. چرا این زمینه را برای نگارش انتخاب کردید؟

نویسندگی من با شهدای هوا فضا شروع شد و مهم‌ترین آنها شهید حسن طهرانی مقدم، پدر موشکی ایران بود.

من در همان سال ۹۰ که ایشان به شهادت رسیدند در صدد نوشتن کتابی برآمدم که سبک زندگی شخصی و کاری شهید طهرانی مقدم را نشان دهم.

بعد از جنگ ۱۲ روزه و شهادت شهید امیرعلی حاجی زاده، من دوباره تصمیم گرفتم که این مسیر را ادامه دهم و فهمیدم که شهید طهرانی مقدم در طول زمان همه را شبیه خودش کرده بود. گو این که شهادت ایشان خونی را در رگ‌های سازمان هوا – فضا به جریان انداخته بود.

-کتاب «خط مقدم» به چه موضوعی می‌پردازد؟

کتاب «خط مقدم» نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به پیشرفت‌های موشکی به چه ترتیبی دنبال شده است. چرا که ما در ابتدا هیچ چیز نداشتیم ولی می‌خواستیم موشک بزنیم.

ما در واقع، فقط اراده داشتیم و جوان‌هایی که با دست خالی به دنبال موشک رفتند و موفق شدند. این کتاب، مسیر موشکی ایران را نشان می‌دهد.

- و کتاب «مردی با آرزو‌های دوربرد»؟

کتاب «مردی با آرزو‌های دوربرد» روایت‌هایی کوتاه و خوش خوان است که نوجوان‌ها هم می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

-شما در زمینه کودک و نوجوان هم کار کرده‌اید؟

بله، کتابی با عنوان «بابای موشک‌ها» که وجهی دیگر از زندگی شهید طهرانی مقدم را برای کودکان و نوجوانان روایت می‌کند.

- برگردیم به زندگی شخصی شما، با توجه به این که مشغله زندگی خانوادگی هم دارید چگونه این موضوع را مدیریت می‌کنید؟ آیا می‌توانید کار نوشتن و طرح‌های سنگین را با هم پیش ببرید؟

یکی هم برگردیم به زندگی شخصی خود شما، با توجه به این که مشغله زندگی خانوادگی هم دارید چگونه کار نوشتن و این طرح‌های سنگین را مدیریت می‌کنید؟

-من فکر می‌کنم آدم‌ها با اولویت‌های زندگی خود، زندگی می‌کنند.

اولویت اول زندگی من، خانواده و بچه‌ها هستند. ولی رتبه بعدی نوشتن کتاب‌ها است.

بعضی‌ها می‌گویند ما تا خانه مان دسته گل نباشد نمی‌توانیم هیچ کار دیگری بکنیم من می‌گویم من اگر مثلا ۵۰۰ کلمه در روز ننوشته باشم نمی‌توانم خانه را تمیز کنم اول باید آن نوشته شود که بعد خیالم راحت باشد بتوانم به کار‌های دیگر برسم.

- البته مدیریت زمان هم دارید، ما یک فیلمی از شما در اختیار داریم و فکر می‌کنم اهالی رسانه خیلی‌ها دیده باشند. فیلمی از سال‌های قبل که صحبت‌های شما را در در محضر رهبر انقلاب نشان می‌دهد. کمی از این جلسه خاطره انگیز بگویید.

- آن جلسه که خیلی خاص بود، ولی یکبار در دیداری دیگر من اتفاقا این سوال را از ایشان پرسیدم که، با توجه به این که تعدادی فرزند دارم و تعدادی کتاب دارم کدام یک از آن‌ها اولویت است و من به کدام بیشتر برسم؟ ایشان گفتند هر دو با هم، یعنی تاکیدشان روی این بود که بالاخره ظرفیت‌های وجودی خود را افزایش دهیم و به نقش‌های مختلف خود برسیم.

- کتابی هم دارید با عنوان «حوالی احمد»، اگر ممکن است درباره این کتاب توضیح دهید؟

شهید احمد کاظمی، یکی از شهدای شاخص حوزه مقاومت است که کمتر به ایشان پرداخته شده بود. من در طی پژوهش‌هایی که در طول سال‌ها داشتم در حوزه مقاومت مدام به این اسم برخورد می‌کردم و این اسم توجه من را جلب می‌کرد تا بالاخره خودم رفتم دنبال آن و واقعا شخصیت جذاب این شهید و سبک مدیریتی خاص ایشان باعث شد تصمیم بگیرم کتابی برای ایشان بنویسم تا این سبک مدیریتی و شخصیتی مغفول واقع نشود.

- کتاب از چه زاویه‌ای به زندگی شهید پرداخته؟

کتاب هجده تا راوی دارد که هر کدام روایت خودشان را از شهید احمد کاظمی بیان می‌کنند. فاصله گرفتن زمانی از شهید باعث شده که راویان بدون بیان احساسات و هیجان‌های اولیه، با نگاهی واقع بینانه و صادقانه مطالب را عنوان کنند.

- به هر حال اینها سند‌هایی هست که شما جمع آوری کرده‌اید.

الان چه حسی دارید وقتی می‌بینید که این کتاب‌ها ماندند و خیلی از این راویان دیگر در بین ما نیستند، اما شما توانسته‌اید، تاریخی را ثبت بکنید که این موضوع در اصل، ارزش نوشتن را نشان می‌دهد.

هم ارزش نوشتن هست و هم ما وقتی که به یک موفقیتی مثل صنعت موشکی نگاه می‌کنیم و وقتی این کتاب‌ها را پشت سر هم مطالعه می‌کنیم به زنجیره واره بودن تلاش، اخلاص و زنجیره مردان خدا که پشت سر هم کار را دست گرفته‌اند بیشتر پی می‌بریم.

چون شهید احمد کاظمی هم حدود چهار- پنج سال فرمانده نیروی هوایی بودند و در گسترش شهر‌های موشکی در کل کشور خیلی نقش مهمی داشتند.

آدم وقتی اینها را دنبال می‌کند می‌بیند که چه آدم‌های بزرگی در طی سالیان، پشت سر هم آمدند، نقش آفرینی کردند و رفتند. اینجا آدم به وظیفه خود که ما هم وظیفه‌ای داریم. ما هم باید بیاییم و دنباله کار را بگیریم.

- کلام آخر درباره وضعیت کنونی بازار نشر؟

ماجرای گران شدن کاغذ، خطری است که واقعا کتاب‌خوانی را تهدید می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که مردم کتاب را از سبد خرید خود حذف کنند برای همین من فکر می‌کنم باید به قیمت کاغذ و کتاب بیشتر رسیدگی شود.

-و در جمع بندی می‌شود گفت که این موضوع روی فعالیت نویسندگان اثرگذار است؟

بله! همین طور است. ما در واقع برای مخاطب می‌نویسیم برای همین هم با توجه به گرانی کاغذ همراهی خود را داریم و حتی در کلمات صرفه جویی میکنیم که کمی هزینه‌ها پایین بیاید و کتاب به مخاطبان برسد.