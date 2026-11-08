معاون شورای حل اختلاف استان ایلام، در جلسه صلح‌یاران این نشست را فرصتی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی عبدی» معاون شورای حل اختلاف استان ایلام، در جلسه صلح‌یاران گفت: این نشست فرصتی ارزشمند برای تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه فرهنگ صلح و سازش، تقویت مشارکت مردمی در حل اختلافات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی در راستای کاهش دعاوی و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.

وی افزود: در این جلسه بر ضرورت تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، ترویج گذشت و مدارا، حفظ روابط انسانی و خانوادگی، پیشگیری از بروز نزاع و اختلافات، استفاده از ظرفیت معتمدان و افراد تأثیرگذار محلی و نقش مؤثر صلح‌یاران در ایجاد آرامش و امنیت پایدار اجتماعی تأکید شد.

معاون شورای حل اختلاف ایلام تصریح کرد: صلح‌یاران، حلقه اتصال مردم به فرهنگ تفاهم و سازش هستند و با حضور و مشارکت آنان می‌توان اختلافات را پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های قضایی، از مسیر گفت‌و‌گو، تفاهم و اصلاح ذات‌البین حل‌وفصل کرد.