فرمانده انتظامی زرقان از توقیف دو دستگاه کامیون و کشف ۹۵۰ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ احسان میرزایی گفت: ماموران یگان امداد زرقان هنگام گشت‌زنی در یکی از جاده‌های اصلی به دو دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

او بیان کرد: ماموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون ها، ۹۵۰ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش احشام کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.