به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه رویداد بزرگ ایران جان یکی از رویداد‌های مهم و تاثیرگذار بین المللی است، گفت: این رویداد به همت عوامل زحمتکش صداوسیمای استان بوشهر در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

احسان جهانیان افزود: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب رویداد ایران جان امکان معرفی بیش از پیش استان بوشهر در حوزه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و مقاومت است.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های نهفته‌ای در استان بوشهر وجود دارد که در سال‌های گذشته کمتر دیده شدند و با برگزاری رویداد ایران جان بستر خوبی فراهم شده تا توانمندی‌ها و استعداد‌های این استان دیده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: برای این رویداد باید هدف گذاری مناسبی صورت گیرد تا خروجی و اثرگذاری مناسبی در بخش‌های گوناگون دریا محور، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و امکان حضور گردشگران و سرمایه گذاران به استان بوشهر را گسترده‌تر کند.

مدیرکل صداوسیما استان بوشهر هم از اقداماتی که تا کنون برای رویداد ایران جان صورت گرفته گفت و افزود: با همفکری‌های بسیار شعار این رویداد بوشهر دیار دلیران، گنجینه خلیج فارس ایران انتخاب شده است.

مهدی حیدری می‌گوید: برای برگزاری رویداد ایران جان ۴ نقطه متمرکز در نظر گرفته شده است تا مقاومت و هویت ملی، انرژی، اقتصاد و فرهنگ استان بوشهر در سطح ملی نشان داده شود.

وی اضافه کرد: در این رویداد مطالبات، مشکلات و دغدغه‌های مردم هم در نظر گرفته شده تا با همکاری مسئولان برای آنها راه حل‌هایی ارائه شود.