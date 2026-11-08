معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران از توقف‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری، کد رمزینه، آزمون ورود به عرصه گردشگری و معرفی تهران به جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا همتی با اشاره به پیگیری‌های مکرر از سال ۱۳۹۹ تا سال جاری گفت: برخی افراد که در آژانس‌های خدماتی فعالیت داشتند متاسفانه با ورود در حوزه گردشگری و سو استفاده از فضای مجازی و با ساختن صفحات متعدد نسبت به تبلیغات گسترده و اجرای تور در این حوزه اقدام کردند.

وی افزود: مکاتبات مختلف با دستگاه‌های ذی ربط انجام شد و در نهایت حدود ۸۰۰ صفحه مجازی (اینستاگرام) و برخی دفاتر غیرمجاز در جهت صیانت از حقوق عامه مردم، مسافرین و دفاتر مجاز با پروانه بهره برداری با هدف مسدود شدن، اقدام شد.

همتی با تاکید بر روند این اقدام در جهت بهبود عدالت اجتماعی گفت: دلایلی از قبیل ناهنجاری‌های اجتماعی، آلودگی صوتی، تخریب طبیعت و آسیب به حیوانات از موارد غیر مجاز بود .

وی همچنین افزود: درگاه ملی مجوز‌ها تصحیح شد و ظرف کمتر از یک ماه، هر فردی که درخواست مجوز داشته باشد در اختیارشان قرار می‌گیرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت: ۲۴۰۰ دفاتر مجاز، ۱۲۰۰ راهنمای گردشگری و نیمی از آموزشگاه‌های استان تهران در این حوزه فعال هستند.

رضا همتی با اشاره به چهار راهکار در خصوص تور‌های غیرمجاز افزود: این موضوع در شورا تامین، مطرح شد و وزارت گردشگری آمادگی لازم را اعلام کرد تا کد رمزینه صادر کند و در همین راستا پلیس راهور و نیروی انتظامی با دیدن هر اتوبوس که این کد را نداشت می‌توانست دستور توقف را صادر کند.

وی گفت: صدور صورت حساب گردشگری و بحث پایانه گردشگری از پایانه آزادی تا پایانه بیهقی بود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران افزود: امیدواریم با تشکیل کارگروه گردشگری برج میلاد بتوانیم با کمک شهرداری شهر تهران در عرصه معرفی و توسعه این حوزه بخوبی عمل کنیم.

همتی به موضوع آزمون جامع گردشگری هم اشاره کرد و گفت: ۱۱۰۰ فراگیر با حضور ۷۰ درصدری از استان تهران و از استان خراسان رضوی نیز با ۴۱۲ فراگیر، ۲۹ آبان در آزمون جامع گردشگری شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به امور حاکمیتی و تشکل‌های حرفه‌ای افزود: بجز تشکل سلامت که در دو ماه آینده آماده می‌شود سایر مصوبه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردیم و زین پس با مراجعه به انجمن با کمترین زمان می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

همتی تاکید کرد: تهران جزء پنج استان مطرح کشور است و ما در معرفی تهران و بحث ایران هراسی به علت عدم حضور بخش خصوصی، در موضوع تولید محتوا کمی فاصله داریم که با کمک شهرداری این موضوع می‌تواند محقق شود.

وی گفت: تا پایان سال در نظر داریم هشت مجموعه بومگردی، هتل و مهمانپذیر را در شهرستان‌های استان تهران افتتاح کنیم.

معاون میراث اداره کل استان تهران نیز در این نشست با اشاره به موضوع آسیب‌های ابنیه‌های میراثی در جنگ ۱۲ روزه و رمضان گفت: در جنگ رمضان ۶۷ بنای تاریخی تهران دچار آسیب شد که در سطوح مختلف آنها را دسته بندی کردیم.

مرتضی ادیب زاده افزود: شهر تهران یکی از نقاطی بود که زیر آماج حملات دشمن آمریکایی – صهیونی با آسیب‌های مختلفی رو به رو شد و متخصصان از همان زمان با سرکشی به ابنیه‌ها، متوجه انواع آسیب‌ها شدند که عمده آنها در ارگ جهانی گلستان و مجموعه فرهنگی سعد آباد بود.

وی با تاکید بر مستندسازی و برآورد‌های کارشناسی انجام شده گفت: نسبت به میزان خسارت در ۵ سطح، ابنیه‌ها از آسیب به درب و پنجره تا آسیب‌های ۱۰۰ درصدی دسته بندی شدند.

ادیب زاده گفت: ۱۰ بنای ثبت ملی تا ۷۰ درصد آسیب دیدند و در حال رایزنی برای تامین منابع مالی هستیم که فعلا ۲.۷ همت برای ۶۷ ابنیه آسیب دیده می‌باشد و در این عدد ، ارگ جهانی گلستان و مجموعه فرهنگی سعد آباد لحاظ نشده است.

وی با اشاره به نمایشگاه سرزمین مهر در ۵ شهر چین که سال گذشته اجرا شد افزود: کلیه آثار به سلامت به ایران بازگشته و در مخازن امن جانمایی شده است.

معاون میراث اداره کل استان تهران گفت: پیش از جنگ، کلیه آثار به مخازن امن منتقل شد و هیچ اثری آسیب ندید کما اینکه دو موزه رضا عباسی و آبگینه به علت موج حملات دچار آسیب‌های جزیی شد.

ادیب زاده با اشاره به بحث حفاظت اضطراری از ۶ موزه اصلی افزود: با توجه به قطعی اینترنت به بهترین شکل ممکن فرم‌ها، آن زمان به یونسکو ارسال شد که موضوعاتی مانند تعداد موزه ها، آثار و میزان حساسیت‌ها را بررسی می کرد .

وی گفت: در دیگر حوزه‌ها طبق الزامات مثل بافت تاریخی تهران، دماوند و ورامین در راستای برنامه هفتم توسعه، مطالعات با همکاری وزارت راه و شهرسازی آغاز شد که تامین منابع برعهده وزارت راه و شهرسازی و تامین خدمات و نظارت برعهده میراث استان تهران است.

ادیب زاده افزود: از سال گذشته پلاک به پلاک بازدید‌های میدانی در سنگلج انجام شد و سپس بافت تاریخی عودلاجان غربی را در بحث ضوابط و مطالعات به پایان رسانیدم و ابلاغیه‌ها از سوی وزیر محترم میراث فرهنگی صادر شد.

وی گفت: در سال گذشته ۲۰ بنای تاریخی در سطح استان به ثبت رسید و امسال بیش از ۲۵ پرونده ثبتی را کامل کردیم و علاوه بر آن ۱۶ اثر ، ثبت ملی شد که ۶ مورد مربوط به ورامین، پردیس و اطراف می‌باشد.

ادیب زاده با اشاره به موضوع جنگ، تشکیل ستاد بحران و قاچاق اموال فرهنگی تاریخی افزود: از زمان جنگ با موضوعاتی از این قبیل رو به رو شدیم که با همکاری فرودگاه بین المللی امام خمینی مانع خروج اموال تاریخی شدیم همچنین در سطح شهر تهران نیز محموله‌ای ارزشمند شامل بیش از ۲۰۰ قطعه از جمله آجر‌های لعابدار بوکان، عصر آهن و دوره ایلامی کشف کردیم.

معاون میراث اداره کل استان تهران با اشاره به دیگر اقدامات گفت: پس از بازدید وزیر محترم از مدارس تاریخی تهران مانند مدرسه البرز، مدرسه انوشیروان در کنار کنیسه حیم، عزرایعقوب، چشمه علی و ... بطور کامل مرمت‌ها و مسجد حاج رجبعلی در سنگلج تهران نیز تامین اعتبار شد و همچنین ثبت آثار طبیعی مانند توچال را انجام دادیم.

وی افزود: در برنامه امسال ثبت دیگر کلیسا‌ها مد نظر است چرا که ارزشمندی‌های خاص خود را دارند.

ادیب زاده درباره خانه‌های تاریخی و ارزشمند که مالک خصوصی دارند گفت: متاسفانه مشوق‌های دیگری برای این مالکان مطرح می‌شود مثلا مواردی از قبیل دادن طبقات در طرح تفضیلی، بنابراین مالکان تا زمانی که جذابیت‌های مالی را مد نظر دارند نمی‌توان به نتیجه رسید، اما ما بسته‌های مشوقی را بخصوص در بوتیک هتل‌ها مطرح کردیم تا کمی تسهیل کننده در این موضوع و پیشگام در حفظ هویت باشیم.

معاون میراث اداره کل استان تهران به مخدوش شدن منظر موزه هنر‌های معاصر و موزه فرش پرداخت و گفت: مابین این دو موزه، فضایی وجود دارد که در گذشته قرار بود با کاربری پارکینگ یا خدماتی یا گالری، خدمات رسانی کند و به دو موزه سرویس دهد، اما به بازارچه موقت تبدیل شد.

وی افزود: این معضل باید با حضور میراث فرهنگی، قوه قضاییه و ارشاد رفع شود و این اخلال عملکرد بصری و رفع آن در برنامه میراث استان تهران هست و در تلاش هستیم تا این دغدغه را رفع کنیم.

ادیب زاده تاکید کرد: آنجا ساخت و ساز‌هایی صورت گرفت مثل گذاشتن درخت و آسیب‌های مختلف به آن، اما باید بدانید این فضا عمومیست که مالکیت خصوصی ندارد و باید پیگیری کنیم که چه شخصی یا چه اشخاصی و چه ارگانی مسئول هستند و به این موضوع رسیدگی شود.