رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین به همراه جمعی از اعضای هیئت علمی، با سفیر ویتنام در ایران دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دکتر طاهری، رئیس دانشگاه در دیدار با سفیر ویتنام در ایران با معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و آموزشی این مجموعه، گفت: دانشگاه یک مرکز دولتی جامع وابسته به وزارت علوم است که با هدف تربیت نیروی متخصص، توسعه پژوهش‌های علمی و جذب دانشجویان بین‌المللی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به تأسیس دانشگاه در سال ۱۹۹۴ افزود: این دانشگاه در حال حاضر حدود ۱۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دارد و تاکنون میزبان دانشجویانی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان بوده است.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی همچنین به ظرفیت دانشکده‌های مختلف، مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، مرکز رشد واحدهای فناور و پارک علم و فناوری اشاره کرد و گفت: این دانشگاه دارای ۳۵ رشته کارشناسی، ۶۰ رشته کارشناسی ارشد و ۳۵ رشته دکتری است و حدود ۳۰۰ عضو هیئت علمی دارد.

طاهری با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی و حضور ۲۰ نفر از اعضای هیئت علمی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان، آمادگی این مجموعه را برای توسعه همکاری با دانشگاه‌های ویتنام اعلام کرد.

در ادامه این دیدار، نگوین لوئونگ نگوک، سفیر ویتنام در ایران، با استقبال از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، ابراز امیدواری کرد زمینه همکاری‌های مشترک میان دانشگاه‌های دو کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه و حضور دانشجویان بین‌المللی، گفت: زبان فارسی در ویتنام در حال گسترش است و امیدواریم دانشجویان بیشتری از این کشور برای تحصیل و آشنایی با فرهنگ ایران به دانشگاه‌های ایرانی سفر کنند.

سفیر ویتنام همچنین با اشاره به حجم مبادلات تجاری دو کشور که در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، ابراز امیدواری کرد این رقم به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

نگوین لوئونگ نگوک با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه تهران، بر آمادگی برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه بین‌المللی و دانشگاه‌های ویتنام تأکید کرد و از مسئولان و استادان این دانشگاه برای سفر به ویتنام دعوت کرد.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت تقویت ارتباطات دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو و گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی تأکید کردند.