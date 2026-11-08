مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و پنجاه و دومین شب از اجتماعات خود، در فضای اقامه عزای حضرت فاطمه (س)، بار دیگر بر استقامت، وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های استان تهران در ۲۵۲-مین شب از حضور در اجتماعات مردمی، با پیوندی عمیق میان ایمان و استقامت، حضور فعال داشتند.

این اجتماع که هم‌زمان با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، نمادی از تداوم اراده و بصیرت مردم در مسیر پیروزی نهایی است. شرکت‌کنندگان در این نشست با تأکید بر وحدت ملی، اعلام داشتند که تا دستیابی به پیروزی کامل، در میدان ایستادگی حضور خواهند داشت و در برابر هرگونه توطئه دشمنان استوار می‌مانند.