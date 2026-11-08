به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما تظاهرکنندگان به سیاست های دولت در حوزه های آموزش، بهداشت و امنیت معترضند. بیماران کلیوی در صفوف مقدم این راهپیمایی بودند. انجمن های حمایت از بیماران اکوادور اعلام کرده: ظرف سه سال گذشته، حدود پنج هزار نفر به علت فقدان درمان و دارو جان باخته اند.شرکت آمریکایی داویتا (DaVita) که اداره حدود ۲۸ مرکز دیالیز را در اکوادور بر عهده دارد, اعلام کرده به علت انباشت بدهی ها خدمات درمانی را متوقف کرده. دانشجویان هم در اعتراض به کاهش ۱۲۶ میلیون دلاری بودجه آموزش عالی تظاهرات کردند. اعتراض های مشابهی هم در ۱۲ شهر دیگر اکوادور نسبت به عملکرد دانیل نوبوآ که از متحدان ترامپ و رژیم صهیونیستی است برگزار شد