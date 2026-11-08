به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناجی شهیب‌زاده با اشاره به تهدید بیماری خامج برای سلامت نخلستان‌ها گفت: مدیریت این بیماری بر سه محور رعایت بهداشت نخلستان، تغذیه و آبیاری مناسب و کنترل عوامل آلودگی استوار است.

وی با بیان اینکه نخل‌های نر به دلیل نقش در انتشار آلودگی نیازمند مراقبت بیشتری هستند، افزود: پاکسازی تاج نخل، حذف بقایای خوشه‌ها و نخل‌های فرسوده در فصل پاییز، ضدعفونی ابزار باغبانی و استفاده از گرده سالم از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان همچنین مدیریت تغذیه و آبیاری را در کنترل این بیماری مؤثر دانست و گفت: کنترل شیمیایی بیماری در شرایط عادی اواخر بهمن و اسفند انجام می‌شود، اما در نخلستان‌هایی که سابقه آلودگی شدید دارند، پس از پاکسازی منابع آلودگی، سم‌پاشی تکمیلی در پاییز ضروری است.

وی از نخل‌داران خواست با رعایت توصیه‌های کارشناسی، در حفظ سلامت و افزایش بهره‌وری نخلستان‌های آبادان مشارکت کنند.