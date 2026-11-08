کیارش ترابی و امیرصالح جاویدانی نمایندگان کشورمان در کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان داکار، در دو مسابقه نخست خود به برتری رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کیارش ترابی نماینده کشورمان در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در نخستین مسابقه خود مقابل آنوج از هند یک بر صفر پیروز شد. در دومین رقابت به مصاف ابراهیم سار از سنگال رفت و با نتیجه دو بر یک به برتری رسید. ترابی در سومین مسابقه از ساعت ۱۸:۵۰ به مصاف محمداحمد حافظ از مصر می‌رود.

همچنین ‏امیرصالح جاویدانی نماینده کشورمان در وزن ۹۰ کیلوگرم، در نخستین مسابقه خود مقابل تیمور مالیشفسکی از اوکراین با نتیجه سه بر صفر پیروز شد و در دومین رقابت با نتیجه سه بر صفر علی صادقی از الجزایر را شکست داد. جاویدانی در سومین رقابت از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف نورالدین مصطفی از گرجستان می‌رود.