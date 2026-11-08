با تأمین بیش از نیمی از تعهدات استانی طرح «آشیان»، نخستین واحد‌های مسکونی استیجاری سیستان و بلوچستان به زوج‌های جوان تعلق گرفت تا گامی تازه در تسهیل خانه‌دار شدن اقشار نوپا برداشته شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پارسی مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پیشرفت قابل‌قبول در اجرای طرح مسکن استیجاری موسوم به آشیان خبر داد و گفت: از مجموع سهمیه ابلاغ‌شده ۳۰۰ واحدی، تاکنون حدود ۲۶۰ واحد تأمین و تملک شده که در نخستین گام، ۴۴ واحد به زوج‌های جوان واجد شرایط تحویل داده شد.

پارسی افزود: این طرح در شمال و جنوب استان با جدیت دنبال می‌شود و برای توسعه بیشتر آن، افزون بر واحدهای موجود، زمین مورد نیاز برای ساخت یک هزار واحد دیگر از طریق جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در دست اقدام است.

وی با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان بیان کرد که تاکنون برای حدود ۸۵ هزار واحد مسکونی زمین تأمین شده و برنامه‌ریزی فشرده‌ای برای اتمام و تحویل بیش از چهار هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان سال جاری جریان دارد.

پارسی همچنین به چالش تأمین آورده نقدی از سوی متقاضیان و محدودیت‌های مالی خانوارهای کم‌درآمد اشاره کرد و بهره‌گیری از توان تعاونی‌ها را راهکاری مؤثر در کاهش هزینه‌ها دانست.

در کنار توسعه بخش مسکن، تکمیل زیرساخت‌های رفاهی در سایت‌های مسکونی از جمله ساخت مدارس، کلانتری‌ها، مراکز بهداشتی و توسعه شبکه‌های آب و برق با سرعت در حال پیگیری است تا سکونت شهروندان در این مناطق با کمترین دغدغه همراه باشد.