شیرخشک‌های رژیمی مخصوص کودکانی با حساسیت‌های غذایی، به صورت ماهانه در داروخانه‌های منتخب استان مرکزی توزیع می‌شود.

بسته خبری جوانه، ۱۷ آبان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارت امید مادر طرح حمایتی که از ابتدای امسال آغاز شده و به حساب مادرانی که تازه صاحب فرزند شده‌اند واریز میشود.

مادران میتوانند با همان شماره ملی خود به فروشگاه مراجعه کنند و خرید‌های خود را انجام دهند.

عرضه سهمیه شیرخشک‌های رژیمی در استان آغاز شده است.

شیر خشک‌های رژیمی مخصوص کودکانی با حساسیت‌های غذایی است که به صورت ماهانه در داروخانه‌های منتخب استان توزیع میشود.

حمایت از زوجین نابارور یکی از خدمات بیمه سلامت که توانسته کمک بزرگی به این قشر باشد.

در استان مرکزی دو هزار و چهل زوجین نشانه دار شده‌اند که می‌توانند از خدمات بیمه سلامت استفاده کنند.