به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه‌فروش گفت: با توجه به اجرای طرح‌های پیشگیرانه، از جمله بازگشایی و لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها، رفع تصرفات حریم رودخانه‌ها، تقویت سیل‌بند‌ها و تخلیه مناطق پرخطر، خوشبختانه خسارت جانی در اثر سیل، طوفان و صاعقه در استان گزارش نشد.

وی افزود: تیم‌های امدادی طی این مدت به ۱۷۰ خودرو در جاده‌ها امدادرسانی کردند. همچنین اسکان ۴۵۰ خانوار در اماکن امن صورت پذیرفت و تخلیه آب از ۱۵۴ منزل مسکونی و ۴۳ معبر و پل انجام شد.

به گفته شیشه فروش در حال حاضر تمامی راه‌های استان باز است و تردد در محور‌ها انجام می‌شود. شبکه‌های برق آسیب‌دیده نیز اصلاح شد.

وی با باین اینکه ۴۰ تیم ارزیاب برای بررسی خسارت‌های واردشده در مناطق در حال ارزیابی هستند افزود: اثر شدت جریان سیل و بارندگی در روستا‌های شهرستان گلپایگان و بخش‌های موگویی و مرکزی شهرستان فریدون‌شهر و نیز بخش‌های مرکزی و زنده‌رود شهرستان فریدن (داران)، به ۱۳۰ منزل مسکونی خسارت وارد شد.

شیشه فروش ادامه داد: با برآورد اولیه و در اثر سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌شستگی، خساراتی به ۷۰ کیلومتر از شانه راه‌های ارتباطی اصلی، روستایی و فرعی در شهرستان‌های فریدون‌شهر و گلپایگان وارد آمد. همچنین ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی در شهرستان‌های فریدن، فریدون‌شهر و گلپایگان دچار خسارت شد و به ۲ واحد گلخانه، ۵۰ انبار علوفه و جایگاه‌های نگهداری دام خسارت وارد آمد.

منصور شیشه‌فروش افزود: در اثر صاعقه و تندباد نیز خساراتی به شبکه برق و ۲۵ ترانس برق در مناطق غرب و جنوب استان وارد شد که اصلاح و تعمیر شبکه و ترانس‌ها انجام گرفت.

وی گفت: در اثر بارش برف، وزش تندباد و بارش‌های رگباری، خساراتی به ۲۵۰۰ هکتار از باغ‌ها و فضای سبز مناطق شهری و روستایی فریدون‌شهر در اثر شکستگی درختان وارد شد.