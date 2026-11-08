فرماندار بهارستان از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی دستگاه‌های امدادی و اتمام عملیات لایروبی رودخانه‌های شادچای و سیاه‌آب جهت مقابله با سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی،با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی از هفته‌های گذشته گفت: با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های متولی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان، اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی رودخانه‌ها و نقاط مستعد آب‌گرفتگی در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار بهارستان با اشاره به لایروبی رودخانه‌های شادچای و سیاه‌آب افزود: این رودخانه‌ها از حدود دو هفته گذشته به‌طور مستمر لایروبی شده‌اند و شخصاً نیز در دو مرحله از روند اجرای این اقدامات بازدید کرده‌ام.

شرفی با تأکید بر آمادگی صددرصدی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تصریح کرد: مرخصی نیروها لغو شده و تمامی دستگاه‌ها در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی احتمالی، در سریع‌ترین زمان برای امدادرسانی و خدمت به مردم حضور پیدا کنند.

وی در پایان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار و هشدارهای رسمی را دنبال کنند.