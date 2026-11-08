

رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین زمین، از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۱۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

وی در حاشیه سی‌امین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن گفت: در این نشست، آخرین وضعیت تأمین زمین، روند اجرای طرح‌های مسکونی و موانع پیش‌روی آن‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی بررسی شد.

فرهادزاده افزود: یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی اختیارات واگذارشده به استانداران برای شناسایی و تأمین زمین موردنیاز طرح‌های حمایتی مسکن بود.

وی با اشاره به سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: زمین‌های دارای شرایط آماده‌سازی و امکان برخورداری از زیرساخت‌ها باید در اولویت تخصیص قرار گیرند.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن ادامه داد: در این زمینه، شهرهای کوچک و متوسط و همچنین مناطق روستایی از اولویت بیشتری برخوردارند.

وی تصریح کرد: اراضی پیشنهادی برای اجرای طرح‌های مسکونی باید پس از بررسی کارشناسی به تأیید شورای مسکن استان برسند.

فرهادزاده با اشاره به بررسی ظرفیت‌های زمین در محدوده شهرها گفت: وضعیت منابع آبی، شرایط طبیعی زمین، توپوگرافی و ملاحظات آمایش سرزمین از جمله معیارهای مهم در شناسایی اراضی مناسب است.

وی افزود: در این نشست، برنامه‌های اجرایی استان‌ها برای تأمین زمین متناسب با تعداد متقاضیان ثبت‌نام‌شده نیز بررسی شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن تأکید کرد: برنامه‌های استانی تأمین زمین برای سال ۱۴۰۵ باید بازنگری و ظرفیت‌های موجود با نیاز واقعی متقاضیان تطبیق داده شود.

فرهادزاده، تقویت سکونت در شهرهای کوچک و روستاها را از اهداف مهم سیاست‌های مسکن در برنامه هفتم دانست.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن گفت: فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم به زمین و مسکن در این مناطق می‌تواند به بازگشت جمعیت و متعادل‌شدن روند مهاجرت کمک کند.

او همچنین از بررسی عملکرد استان‌ها در مراحل مختلف اجرای طرح‌های حمایتی، از شناسایی زمین تا صدور پروانه ساختمانی و آغاز عملیات ساخت، خبر داد.

فرهادزاده با اشاره به وجود برخی عقب‌ماندگی‌ها در تأمین زمین افزود: در بخش تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی، فاصله بیشتری با اهداف تعیین‌شده وجود دارد.

فرهادزاده خواستار پیگیری جدی‌تر این موضوع از سوی مدیران استانی، استانداری‌ها و دستگاه‌های مسئول شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن همچنین از ارزیابی وضعیت واحدهای آماده بهره‌برداری و مشکلات اجرایی آن‌ها در استان‌های مختلف خبر داد.

وی تکمیل شبکه‌های خدماتی، برقراری انشعابات آب، برق و سایر تأسیسات زیربنایی را از ضرورت‌های تحویل واحدهای مسکونی عنوان کرد.

فرهادزاده تأکید کرد: پس از تکمیل زیرساخت‌ها، اقدامات نهایی از جمله آسفالت معابر و محوطه‌سازی انجام می‌شود تا امکان بهره‌برداری از واحدها فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت ۱۳۰ هزار واحد اعلام‌شده صرفاً به طرح‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دارد و واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی، طرح جوانی جمعیت و مسکن مهر در این آمار محاسبه نشده‌اند.