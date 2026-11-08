سامانه بارشی فعال در ایلام تا اوایل فردا ادامه دارد؛ بیشترین بارش در ایوان با ۷۸ میلی‌متر و کمترین در مهران با ۸/۱ میلی‌متر ثبت شد و بارش برف در ارتفاعات، مه در گردنه‌ها و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به آخرین وضعیت سامانه بارشی گفت: مجموع بارشی که تا امروز صبح ثبت شده، بیشترین مقدار را در شهرستان ایوان با ۷۸ میلی‌متر داشته است؛ در مرکز شهر ایلام ۳۹ میلی‌متر بارش اندازه‌گیری شده و کمترین بارش نیز در شهرستان مهران با حدود ۸/۱ میلی‌متر بوده است.

وی افزود: این سامانه بارشی تا اوایل فردا در سطح استان فعال است و هسته زردی را همراه دارد؛ پس از اواخر وقت امروز، احتمال بارش پراکنده برف در ارتفاعات استان وجود دارد و در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی، پدیده مه برای اواخر وقت امروز و همچنین فردا صبح پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: با توجه به ریزش هوای سرد، از امروز کاهش محسوس دما آغاز می‌شود؛ برای روز‌های آینده این کاهش دما به‌گونه‌ای است که در مناطق سردسیری و شماری از مناطق استان، دمای کمینه به محدوده صفر درجه، یعنی صفر تا سه درجه بالای صفر خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش دما در همه مناطق استان محسوس است و می‌توان گفت نسبت به روز‌های گذشته، حدود ۶ تا ۹ درجه دمای هوا کاهش می‌یابد.

با تداوم سامانه بارشی و ورود هوای سرد، احتمال بارش برف در ارتفاعات، مه در گردنه‌ها و کاهش محسوس دما در استان ایلام وجود دارد و توصیه می‌شود شهروندان و رانندگان در تردد‌های خود احتیاط لازم را داشته باشند.