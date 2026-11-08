به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، نخستین نشست تخصصی با موضوع «اندیشه‌های امام علی (ع) در تشکیل امت اسلامی مقاوم»، امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و نماینده ولی فقیه، و جمعی از اندیشمندان برجسته و صاحب‌نظران کشور‌های اسلامی در ستاد سازمان اوقاف برگزار شد.

در این نشست که با هدف بازخوانی مسئولیت‌های تاریخی جهان اسلام در پرتو قرآن کریم و بحث پیرامون ضرورت ایجاد جبهه متحد مقاومت برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در سخنان خود بر ضرورت گذار از تفرقه به سوی وحدت راهبردی تأکید کرد.

حجت الاسلام خاموشی در ابتدای سخنان خود با طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره وضعیت کنونی جهان اسلام، از انتظار پیامبر اعظم (ص) در برابر مظلومیت ملت‌های مسلمان و سلطه قدرت‌های استکباری سخن گفت. وی با اشاره به اینکه پیام اصلی بعثت، ساختن انسان موحد و جامعه‌ای برخوردار از عزت و عدالت است، تأکید کرد که قرآن کریم، امت اسلامی را صرفاً مجموعه‌ای از افراد نمی‌داند، بلکه آن را امتی دارای رسالت و هویت تاریخی معرفی می‌کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب که جهان اسلام از نظر جمعیت، جغرافیا، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و میراث تمدنی دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است، خاطرنشان کرد: پرسش اصلی این است که چرا این ظرفیت‌ها هنوز به قدرتی منسجم و مستقل در معادلات جهانی تبدیل نشده‌اند؟ پاسخ این مسئله در سه محور تفرقه، وابستگی و فقدان اراده جمعی نهفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در محور نخست سخنان خود با تحلیل آیات قرآن کریم، وحدت را نه یک توصیه تشریفاتی، بلکه یک فرمان الهی و الزامی برای حیات عزتمندانه دانست. وی با استناد به آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران، بر مفهوم «اعتصام جمعی» به ریسمان الهی تأکید کرد و گفت: قرآن نمی‌گوید هر گروهی به تنهایی به ریسمان الهی چنگ بزند، بلکه همه را به اعتصامی جمعی فرا می‌خواند؛ این یعنی وحدت، بخشی از حقیقت دینداری اجتماعی است.

وی همچنین با اشاره به آیه ۴۶ سوره انفال، هشدار داد که نزاع‌های داخلی منجر به سستی و از دست رفتن هیبت و قدرت جوامع می‌شود و افزود: دشمنان جهان اسلام بیش از قدرت مادی کشور‌های مسلمان، از شکل‌گیری اراده مشترک و وحدت راهبردی آنها بیم دارند.

حجت الاسلام خاموشی با تبیین دیدگاه صحیح از مفهوم وحدت، تأکید کرد که وحدت به معنای حذف مذاهب، یکسان‌سازی اندیشه‌ها یا نادیده گرفتن تفاوت‌های تاریخی و فکری نیست، بلکه هدف، رسیدن به یک همگرایی راهبردی برای مقابله با سلطه‌گری و تحقق رسالت تمدنی امت اسلامی است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه سخنان خود به تبیین مفهوم صحیح وحدت پرداخت و تأکید کرد که وحدت به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست.

وی اظهار داشت: وحدت یعنی اختلاف در اندیشه را به دشمنی در عمل تبدیل نکنیم و تفاوت در مذهب را مانع همکاری در سرنوشت مشترک خود قرار ندهیم. ما ممکن است در برخی مسائل فقهی و کلامی دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، اما در دفاع از قرآن، پیامبر اعظم (ص)، کرامت انسان، استقلال ملت‌ها و حمایت از مظلومان، مسئولیتی مشترک داریم.

حجت الاسلام خاموشی با استناد به آیه ۹۲ سوره انبیاء «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً…»، یادآور شد که هویت مشترک امت اسلامی باید از سطح شعار و احساس، به سطح ساختار و اقدام ارتقا یابد.

وی با خطاب قرار دادن نخبگان جهان اسلام، بر نقش کلیدی آنان در این مسیر تأکید کرد و گفت: نخبگان نباید تنها به تکرار ضرورت وحدت بسنده کنند، بلکه وظیفه دارند برای این هدف، ادبیات مشترک، سازوکار‌های اجرایی و نهاد‌های همکاری ایجاد نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، همچنین بر ضرورت تقویت روحیه عزت وخودباوری در میان مسلمانان تأکید کرد و با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا…»، خاطرنشان کرد که مؤمنان نباید در برابر فشار‌ها و تهدید‌های استکبار، دچار سستی یا اندوه شوند.

وی تصریح کرد: عزت امت اسلامی از ایمان، خودباوری، انسجام و اعتماد به وعده‌های الهی سرچشمه می‌گیرد. امت اسلامی نباید با وجود برخورداری از چنین پشتوانه عظیم ایمانی و تمدنی، گرفتار احساس ضعف و ناتوانی شود. قدرت واقعی زمانی حاصل می‌شود که امت اسلامی از مرحله «وحدت اعتقادی» به «وحدت اراده» و در نهایت به «وحدت اقدام» دست یابد.

در بخش دیگر سخنان رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع استکبارستیزی و پیوند ناگسستنی آن با مفهوم توحید مورد بحث قرار گرفت. حجت الاسلام خاموشی با تبیین مبانی قرآنی این موضوع، اظهار داشت: اساس دعوت تمامی پیامبران الهی، بندگی خدا و رهایی انسان از سلطه طاغوت بوده است.



حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با نقد سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و عملکرد رژیم صهیونیستی در منطقه، مسئله فلسطین را فراتر از یک اختلاف سیاسی یا جغرافیایی توصیف کرد و با اشاره به آیه ۷۵ سوره نساء، مسلمانان را به مسئولیت در برابر رنج‌های مردم فلسطین فراخواند و افزود: نمی‌توان مدعی پیروی از پیامبر رحمت بود و در برابر کشتار کودکان، تخریب خانه‌ها و محرومیت انسان‌ها از ابتدایی‌ترین حقوقشان سکوت کرد. مسئله فلسطین، آزمونی برای وجدان دینی مسلمانان است.



وی خاطرنشان کرد: ما تنها با نفی سلطه به استقلال نمی‌رسیم؛ بلکه باید با خوداتکایی و خودباوری، توان اداره مستقل سرنوشت خود را به دست آوریم.



حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در ادامه، به بررسی اصل «نصرت الهی» پرداخت و با اشاره به آیه ۴۰ سوره حج، خاطرنشان کرد که وعده یاری خداوند، نیازمند پاسخگویی مسئولانه انسان‌هاست.

وی اظهار داشت: نصرت الهی با ادعا و شعار حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم ایمان، مجاهدت، اخلاص و عمل در تمامی میدان‌ها از جمله علم، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دفاع از مظلومان است. وعده نصرت الهی، مسئولیت مارا کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را سنگین‌تر می‌کند.

حجت الاسلام خاموشی در سخنان پایانی خود با تأکید بر ریشه‌های ماندگاری مقاومت، خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت تنها مجموعه‌ای از بازیگران سیاسی یا نظامی نیست، بلکه ریشه اصلی قدرت آن در ایمان، اراده، آگاهی و حمایت ملت‌ها نهفته است.

در بخش جمع‌بندی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی با خطاب قرار دادن نخبگان، اساتید و اندیشمندان جهان اسلام، بر مسئولیت تاریخی آنان تأکید کرد و با بازخوانی محور‌های اصلی سخنان خود، بر سه نکته کلیدی ضرورت الهی و راهبردی وحدت برای مقابله با تفرقه؛ پیوند ناگسستنی توحید با مبارزه با سلطه طاغوت و دفاع از کرامت انسان و ضرورت تبدیل مقاومت به یک قدرت پایدار از طریق همافزایی ظرفیت‌ها تاکید کرد.

رئیس سازمان اوقاف در پایان، خواستار تشکیل شبکه‌های گسترده همکاری میان اندیشمندان، دانشگاهیان، شخصیت‌های سیاسی، نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ها شد تا ظرفیت‌های پراکنده جهان اسلام شناسایی و در مسیر اهداف مشترک سازماندهی شوند.