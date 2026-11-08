سامانه پرقدرت بارشی که طی روز‌های گذشته کردستان را تحت تاثیر قرار داده است، امروز هم بارش‌های مناسبی را ثبت کرد؛ شدت بارش ها سیلاب، آبگرفتگی معابر و کندی تردد را هم به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سامانه پرقدرت بارشی که از روز‌های گذشته آسمان کردستان را در برگرفته بود، رکورد‌های کم‌نظیری را به ثبت رسانده است.

به طوری که ایستگاه اورامان‌تخت با ۲۶۴ میلی‌متر بارش، دومین ایستگاه پر بارش کشور شد و شهرهایی، چون مریوان، دزلی و سنندج نیز روز‌های پربارانی را تجربه کردند.

این باران‌های سیل‌آسا با اقدامات پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران، و البته همراهی ارزشمند مردم در پرهیز از سفر و دوری از حریم رودها، خوشبختانه هیچ خسارت جانی و مالی در پی نداشت.

مشکلات ترافیکی محدود در گردنه‌های برف‌گیر ژالانه و تته نیز با تلاش راه‌داران مدیریت شد.

با گذر این سامانه و نفوذ توده هوای سرد و افت دما به زیر صفر در روز‌های آینده، حالا زنگ خطر در بخش انرژی به صدا درآمده است.

شهروندان در روز‌های آینده با مدیریت مصرف می‌توانند، پایداری شبکه و گرمای واحد‌های صنعتی و نیروگاهی را در این روز‌های سرد پاییزی تضمین کنند.