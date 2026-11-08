رئیس اداره راهداری گچسر از آغاز بارش برف در ارتفاعات محور کرج–کندوان، به‌ویژه در محدوده تونل کندوان خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت احتیاط و توجه به شرایط جوی در این مسیر تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، محمد علیپور ،رئیس اداره راهداری گچسر اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف در ارتفاعات محور کرج–کندوان آغاز شده و محدوده تونل کندوان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار دارد.

وی افزود: همزمان با شروع بارش‌ها، نیروهای راهداری گچسر در محور مستقر شده‌اند و عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی را برای جلوگیری از لغزندگی سطح جاده و حفظ ایمنی تردد خودروها آغاز کرده‌اند.

رئیس اداره راهداری گچسر با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و برف، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و از انجام حرکات ناگهانی در مسیر بپرهیزند.

علیپور همچنین بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی، به‌ویژه زنجیر چرخ، پیش از ورود به مناطق کوهستانی تأکید کرد.

با توجه به احتمال تشدید بارش‌ها در ارتفاعات، رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور کرج–کندوان اطلاع کسب کنند و توصیه‌های عوامل راهداری را جدی بگیرند.