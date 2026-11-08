اهالی روستا‌های نیسیان و قِهساره (کیسار) در شهرستان اردستان به استقبال پیکر لاله بی نشان رفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با ایام فاطمیه، کاروان اهالی بهشت حامل پیکر مطهر شهدای گمنام در نقاط مختلف استان اصفهان تشییع و بدرقه می‌شوند که پیکر یکی از این شهدا مهمان اهالی منطقه برزواند اردستان بود.

اهالی این دیار در روستا‌های نیسیان و قهساره با حضور خود در این مراسم پیمانی دوباره با شهدای انقلاب اسلامی بستند.

آیین استقبال از پیکر شهدای گمنام در شهرستان‌های مختلف استان تا ۲۲ آبان ادامه دارد.

دهستان برزاوند اردستان ۳۵ روستا دارد که اهالی اش بیش از ۱۲۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

سرداران شهید محمد رضا صادقی، محمد علی صفری، علی اکبر علیمردانی و احمد غلامی از شهدای شاخص منطقه برزاوند هستند.

شهرستان اردستان در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرق مرکز استان اصفهان قرار دارد.