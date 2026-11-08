

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در بازدید از مناطق سیل‌زده سپیددشت شهرستان خرم آباد و بررسی خسارت وارد شده به این مناطق گفت:تدابیر پیش از بحران،هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به موقع مانع ایجاد تلفات انسانی ر بارندگی‌های کم سابقه ۷۲ ساعت اخیر در استان شد.



سید سعید شاهرخی با اشاره به خسارت شبکه‌های خدمات‌رسان در استان در پی بارش های اخیر گفت: برق ۱۲۰ روستا بر اثر تخریب شبکه قطع شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، برق مناطق برقرار و پایدار شده است.



وی با بیان اینکه عملیات تعمیر شبکه ی آسیب دیده گاز منطقه در حال انجام است، افزود:در پی بارندگی‌های اخیر بیش از ۱۵۰ راه روستایی استان مسدود یا تخریب شد که تاکنون ۵۴ مسیر بازگشایی شده و عملیات بازگشایی سایر راه‌ها با اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری ادامه دارد.

استاندار لرستان همچنین درباره آخرین وضعیت راه‌آهن سراسری شمال به جنوب گفت: با توجه به شدت سیلاب، از ورود قطارها به محدوده‌های پرخطر جلوگیری شد و بیش از هزار و ۲۰۰ مسافر گرفتار در مسیر با همکاری دستگاه‌های امدادی و اجرایی به مقصد منتقل شدند.



شاهرخی افزود: با تلاش نیروهای امدادی و فنی، مسیر ریلی بازگشایی شده و هم‌اکنون امکان تردد قطارها در این مسیر فراهم شده است.

استاندار لرستان گفت:در مدت بارش های اخیر با توجه به شرایط اعلام شده از سوی سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور ، ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شد و سه هزار دهنه پل هم پاکسازی شد و با انجام این اقدامات با وجود خروش رودخانه‌ها و سرازیر شدن آب از کوه‌ها، سانحه‌ای مانند سال‌های گذشته براثر گرفتگی مسیل‌ها رخ نداد.