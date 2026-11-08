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استاندار لرستان در بازدید از مناطق سیل زده سپیددشت شهرستان خرم آباد خسارات وارد شده به این منطقه را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در بازدید از مناطق سیلزده سپیددشت شهرستان خرم آباد و بررسی خسارت وارد شده به این مناطق گفت:تدابیر پیش از بحران،هماهنگی دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی به موقع مانع ایجاد تلفات انسانی ر بارندگیهای کم سابقه ۷۲ ساعت اخیر در استان شد.
سید سعید شاهرخی با اشاره به خسارت شبکههای خدماترسان در استان در پی بارش های اخیر گفت: برق ۱۲۰ روستا بر اثر تخریب شبکه قطع شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، برق مناطق برقرار و پایدار شده است.
وی با بیان اینکه عملیات تعمیر شبکه ی آسیب دیده گاز منطقه در حال انجام است، افزود:در پی بارندگیهای اخیر بیش از ۱۵۰ راه روستایی استان مسدود یا تخریب شد که تاکنون ۵۴ مسیر بازگشایی شده و عملیات بازگشایی سایر راهها با اعزام ماشینآلات و تجهیزات راهداری ادامه دارد.
استاندار لرستان همچنین درباره آخرین وضعیت راهآهن سراسری شمال به جنوب گفت: با توجه به شدت سیلاب، از ورود قطارها به محدودههای پرخطر جلوگیری شد و بیش از هزار و ۲۰۰ مسافر گرفتار در مسیر با همکاری دستگاههای امدادی و اجرایی به مقصد منتقل شدند.
شاهرخی افزود: با تلاش نیروهای امدادی و فنی، مسیر ریلی بازگشایی شده و هماکنون امکان تردد قطارها در این مسیر فراهم شده است.