به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: این طرح با محوریت برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در مناطق مختلف شهرستان اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان اجرای این طرح، ۸ نفر را دستگیر و در بازرسی از آنان ۶۸۰ گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به معرفی متهمان به دستگاه قضایی تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش احساس امنیت عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت.