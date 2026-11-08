به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مریم اردبیلی با اشاره به رویکرد محله‌محور قرارگاه مردمی «دختران، زنان، خانواده و جمعیت «ایران پیروز» گفت: یکی از محور‌های اصلی فعالیت این قرارگاه، شناسایی و سازماندهی ظرفیت‌های مردمی در محلات و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت مؤثر زنان، دختران و خانواده‌ها در حل مسائل و پیشبرد اقدامات اجتماعی است.

وی افزود: در همین راستا، از ۲۸ شهریور تا ۹ آبان‌ماه، تیم قرارگاه ایران پیروز با حضور در مناطق مختلف شهر تهران، روند تشکیل خانه‌های «زنان، خانواده و جمعیت» و راه‌اندازی کانون‌های تخصصی را مورد بازدید و پایش قرار داده است.

اردبیلی با بیان اینکه این بازدید‌ها با حضور جانشین قرارگاه، دبیر و نمایندگان پنج کانون تخصصی انجام شده است، اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی میزان پیشرفت اقدامات، نحوه استقرار ساختار خانه‌ها، روند تشکیل و فعال‌سازی کانون‌ها، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های هر منطقه مورد بررسی قرار گرفته و راهکار‌های لازم برای رفع موانع و تسریع در اجرای برنامه‌ها ارائه شده است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به فعالیت پنج کانون تخصصی در ساختار قرارگاه ایران پیروز، تصریح کرد: کانون‌های «رستا»، «هزار امید»، «جوانی جمعیت»، «تهران خانواده» و «ریحان شهر» با مأموریت‌های تخصصی و در عین حال مکمل یکدیگر، زمینه شناسایی، شبکه‌سازی و به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی را در حوزه زنان، دختران، خانواده و جمعیت فراهم می‌کنند.

وی در تشریح مأموریت این کانون‌ها هم گفت: کانون «تهران خانواده» با رویکرد خانواده‌محور و محله‌پایه، به دنبال شناسایی ظرفیت خانواده‌ها، تقویت ارتباطات اجتماعی و تبدیل ایده‌های خانواده‌محور به اقدامات عملی در محلات است. کانون «ریحان شهر» نیز با تکیه بر ظرفیت زنان، دختران، خانواده‌ها و جوانان، توسعه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و داوطلبانه و تقویت همبستگی محلی را دنبال می‌کند.

اردبیلی ادامه داد: کانون «هزار امید» با فراهم کردن بستر حضور، همفکری و کنشگری دختران نوجوان، به دنبال شناسایی مسائل و ظرفیت‌های محله و تبدیل ایده‌های آنان به پروژه‌های کوچک و قابل اجراست. کانون «جوانی جمعیت» نیز با تمرکز بر ترویج و حمایت از موضوع جمعیت، مادر و کودک و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی و مراکز تخصصی فعالیت می‌کند. همچنین کانون «رستا» با رویکرد توانمندسازی و حمایت اجتماعی از زنان کم‌برخوردار و خانواده‌های نیازمند، زمینه شناسایی ظرفیت‌ها، هدایت و اتصال آنان به خدمات و فرصت‌های موجود را فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به برخی اقدامات پیش‌بینی‌شده در این ساختار افزود: شناسایی و شبکه‌سازی فعالان و گروه‌های مردمی، تشکیل حلقه‌های ارتباطی در محلات، حمایت از گروه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌و‌گو‌های محله‌ای، اجرای طرح‌های اجتماع‌محور، ارتقای سواد زیست شهری و خانواده‌محور و طراحی رویداد‌های خانواده‌محور از جمله محور‌های فعالیت این مجموعه است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با تأکید بر اهمیت تبدیل مشارکت‌های مردمی به اقدامات پایدار و اثربخش خاطرنشان کرد: در این رویکرد، قرار نیست مردم صرفاً مخاطب برنامه‌ها باشند؛ بلکه زنان، دختران، جوانان و خانواده‌ها باید در شناسایی مسائل، ارائه ایده، طراحی راه‌حل و اجرای اقدامات نقش‌آفرین باشند. از این رو، تلاش می‌کنیم با شناسایی افراد توانمند و گروه‌های فعال محلی و ایجاد ارتباط میان آنها، زمینه شکل‌گیری کنش‌های جمعی و پایدار را فراهم کنیم.

اردبیلی تأکید کرد: هدف از استقرار این ساختار در مناطق ۲۲گانه، صرفاً تشکیل خانه‌ها و کانون‌ها به شکل اداری و تشکیلاتی نیست؛ بلکه می‌خواهیم ظرفیت‌های پراکنده و ارزشمند محلات را به یک شبکه فعال، هم‌افزا و مسئله‌محور تبدیل کنیم تا ایده‌ها و توانمندی‌های مردم، به‌ویژه زنان و دختران، در مسیر ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها و بهبود شرایط محلات به کار گرفته شود.